Koray Erdoğan Dodurga'yı Ziyaret Etti

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Dodurga beldesini ziyaret etti.

Erdoğan ile beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri beldede bulunan müzeyi gezerek Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı'dan bilgi aldı.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, müze ve kütüphaneyi çok beğendiğini belirterek, "Böyle bir müze ve kütüphaneyi beldemize kazandıran başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buraların korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor." dedi.

Daha sonra mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Erdoğan, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.