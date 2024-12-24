Kore Gazisi Baykan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde vefat eden 96 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Turhan Baykan'ın cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Şarköy Devlet Hastanesinde vefat eden Baykan'ın, Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Çarşı Camisi'ne getirildi.
Baykan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve beraberindekiler, Baykan'ın yakınlarına başsağlığı diledi.
Törene, Helvacı'nın yanı sıra, 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Tank Albay Uğur Yüce, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Şimşek, Sahil Güvenlik Komutanı Bahattin Aydın, Baykan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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