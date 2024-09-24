Korgan Yaylası\'nda Yangın

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Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Korgan Yaylası'nda bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Korgancı'ya ait tek katlı yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.