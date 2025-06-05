Korgun'da Bayramlaşma Töreni

Korgun'da bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık makamında geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa Korgun Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Öztürk ve Abdullah Akkuş, mahalle ve köy muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel katıldı.

Gür, katılımcıların bayramını kutlayarak, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dileğinde bulundu.