Korkmaz'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Korkmaz'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Korkmaz\'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve fotoğrafları inceledi.

16.01.2025 12:49
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Korkmaz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Haber"de Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" adlı fotoğraflarını seçen Korkmaz, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Gece atlayışı" adlı karesine oy verdi.

Korkmaz, dürüst ve güvenilir habercilik anlayışıyla milletin bağrından çıkan Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" fotoğraflarına oy verdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansımızın başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı, Kültür Sanat, Güncel, Suriye, Yaşam, Spor, Son Dakika

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