Korsika'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 60'lı yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Korsika'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 60'lı yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Korsika'da iki gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1 kişi hayatını kaybetti. Haute-Corse vilayetinde aracıyla sele kapılan 60'lı yaşlardaki kişinin cansız bedenine ulaşılırken Meteo-France'ın kırmızı alarm verdiği adada ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Fransa'nın Korsika Adası'nda iki gündür etkili olan ve yer yer sellere yol açan şiddetli yağışlarda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'ın sel riski nedeniyle dün kırmızı alarm verdiği Korsika'da, şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Rekor seviyede yağışların düştüğü adanın Haute-Corse vilayetinde aracıyla sele kapılan 60'lı yaşlarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Meteo-France'a göre günde 600 milimetreyi bulan yağışların görüldüğü adada ev ve iş yerleri de sular altında kaldı.

Ülkenin güneydoğusundaki Var, Gard, Herault, Ardeche ve Bouche-du-Rhone vilayetlerinde şiddetli yağışlar görülmüş, Bouche-du-Rhone vilayetinde dün bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
Doğal AfetlerGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Özgür Özel görmesin Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi 30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
12:02
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:58
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 12:21:14. #7.13#
SON DAKİKA: Korsika'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 60'lı yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei