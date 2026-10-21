Korsika'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 60'lı yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi

Fransa'nın Korsika Adası'nda iki gündür etkili olan ve yer yer sellere yol açan şiddetli yağışlarda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'ın sel riski nedeniyle dün kırmızı alarm verdiği Korsika'da, şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Rekor seviyede yağışların düştüğü adanın Haute-Corse vilayetinde aracıyla sele kapılan 60'lı yaşlarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Meteo-France'a göre günde 600 milimetreyi bulan yağışların görüldüğü adada ev ve iş yerleri de sular altında kaldı.

Ülkenin güneydoğusundaki Var, Gard, Herault, Ardeche ve Bouche-du-Rhone vilayetlerinde şiddetli yağışlar görülmüş, Bouche-du-Rhone vilayetinde dün bir kişi hayatını kaybetmişti.