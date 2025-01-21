Koruma Altındaki Keçi Öldürüldü - Son Dakika
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Koruma Altındaki Keçi Öldürüldü

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Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisinin öldürülmesine vatandaş tepki gösterdi.

21.01.2025 13:29
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Koruma altındaki keçinin öldürülmesine vatandaş tepki gösterdi

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçisinin kaçak avcılarca öldürülmesine bir vatandaş tepki gösterdi.

Nazımiye ilçesi Dokuzkaya köyüne gezmeye gelen Veli Akyol, öldürülerek derisi yüzülen yaban keçisini görünce durumu yetkililere bildirdi. Yaban keçisinin öldürülmesine tepki gösteren Akyol, "Bu insanlarla aynı şehirde, aynı ülkede nefes almaktan utanıyoruz. Bu hayvana nasıl kıyılar ya. Bu hayvanın size ne zararı var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3-sayfa, Tunceli, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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