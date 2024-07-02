Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını: 5 yaralı - Son Dakika
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Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını: 5 yaralı

Yunanistan'ın Kos, Girit ve Sakız Adası'nda çıkan orman yangını sonucunda 5 itfaiyeci hafif yaralandı. Binlerce kişi tahliye edildi ve yangınlarla mücadele devam ediyor. Kos Adası'ndaki yangın, rüzgarın etkisiyle turizm beldesi Kardamaina'ya doğru ilerledi. Yangını başlatan kişi tespit edildi ve cezalandırılacak. Girit Adası'ndaki yangın ise kontrol altına alındı.

02.07.2024 15:22
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- Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını: 5 yaralı

GİRİT - Yunanistan'ın Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını çıktı, 5 itfaiyeci hafif yaralandı, binlerce kişi tahliye edildi.

Yunanistan Ege adalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün Kos (İstanköy), Girit ve Sakız Adası'nda başlayan yangınları söndürmek için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kos Adası'ndaki Antimachia köyünde çıkan yangın kuvvetli rüzgarların etkisiyle adanın doğu kıyısındaki turizm beldesi Kardamaina'ya doğru ilerledi. Turist ve bölgede yaşan yaklaşık 10 bin kişi tahliye edilerek okullara, spor tesislerine ve otellere yerleştirildi. İtfaiyecilerin alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlediği bildirildi. Atina ve Rodos'tan itfaiye ekiplerinin adaya gönderildiği, yangının bir kısmının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yangını başlatan kişi tespit edildi

Sakız Adası'nın kuzeybatısında yer alan Sidirounda köyünde çıkan orman yangınlarıyla mücadele için Midilli Adası ve Atina'dan takviye itfaiye ekibi gönderildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre alevlerin ormanlık alanı aşması engellendi ve yerleşim alanlarına ulaşmadı. Yangına müdahale sırasında 5 itfaiyecinin hafif yaralandığı açıklanırken, yangını çıkaran şahsın tespit edildiği belirtildi. Yanlışlıkla yangının çıkmasına neden olduğu bildirilen 63 yaşındaki bir kişinin, 9 bin euro para cezasına çarptırıldığı ve hakkında kundakçılık suçundan soruşturma açılacağı öğrenildi.

Girit'teki yangın kontrol altına alındı

Yunanistan'daki üçüncü yangın ise Girit Adası'ndaki Vianos bölgesinde çıktı. Adadaki Katofygi köyü tedbir amaçlı tahliye edildi, yangınla mücadele için adanın diğer bölgelerinden yardım gönderildi.

Bölgenin çevresindeki vadi nedeniyle alevler yayılmazken, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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