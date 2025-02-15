KOSGEB 52 Bin KOBİ'ye Destek Verecek - Son Dakika
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KOSGEB 52 Bin KOBİ'ye Destek Verecek

KOSGEB 52 Bin KOBİ\'ye Destek Verecek

KOSGEB, 2025'te 52 bin KOBİ ve girişimciye destek sağlayarak yenilik, ihracat ve sürdürülebilirliği hedefliyor.

15.02.2025 11:49
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), bu yıl çeşitli alanlarda 52 bin KOBİ'ye destek verecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, KOSGEB, KOBİ'lerin yeniliklere uyum sağlayabilmeleri amacıyla birçok alanda destek programları sunarak, onlara rehberlik ediyor.

Başkanlık, kalkınma hedefleri doğrultusunda destek limitlerini yeniden belirlerken desteklerini yalınlaştırdı ve KOBİ'lerin güncel ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeye yönelik adımlar attı.

Bu kapsamda, 2025 yılında Türkiye'nin vizyon ve idealleri hedefine katkı sağlayacak 52 bin KOBİ ve girişimci desteklenecek.

Girişimcilik destekleri kapsamında geçen yıl 7 bin 41 kadını girişimciye katkı sağlayan KOSGEB, bu yıl sayıyı 8 bin 500'e çıkarmayı planlıyor. Kurum tarafından 2025'te kadınlara sağlanacak bu desteklerin, toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 27'yi bulması bekleniyor.

Hedef yüksek teknoloji üretimi

Sanayi çarklarının en önemli dişlisi olarak görülen, ekonomik ve sosyal kalkınmada kritik yere sahip olan KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmalarına, ihracat kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağlamak hedefiyle çalışan KOSGEB, bu doğrultuda desteklerini artırarak devam ediyor.

Özellikle KOBİ'lerin KOSGEB destekleriyle orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında üretimini artırmaları için de çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 2025'te 2 bin 200 işletmeye destek sağlanması planlanıyor. Ayrıca orta yüksek ve yüksek teknolojili işletmelere yapılan desteklerin tüm KOSGEB destekleri içindeki payının da yüzde 26'yı bulması hedefleniyor.

Böylelikle ülkenin, katma değer yaratarak uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak yüksek teknoloji ürünlerinin meydana gelmesi ve ticarileşmesi planlanıyor.

"İkiz dönüşüm" projelerine destek

KOSGEB, son dönemde yoğunlaşan çevresel etkiyi azaltmayı ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemeyi hedefleyen yeşil dönüşüm alanında da projelere destek verecek. Bu kapsamda 1100 işletme desteklenecek.

Başkanlık, ikiz dönüşümün diğer ayağı olan dijital dönüşüm konusunda da işletmelerin yanında olacak. KOSGEB'in bu yıl dijital dönüşüm konusunda yatırım giderlerini destekleyeceği işletme sayısının 120'yi bulması bekleniyor.

2 binden fazla işletmeye kapasite geliştirme desteği verilecek

KOSGEB, teknolojik ürün yatırımlarına da destek sağlıyor. Bu kapsamda 2025'te KOSGEB destekleriyle yatırımı yapılan teknolojik ürün sayısının 50 olması hedefleniyor. Başkanlıkça yerli üretimine destek sağlanan ürün sayısının bu yıl 15 olması planlanıyor.

KOBİ'lerin ihracatının artırılması için yürütülen çalışmalara destek sunan kurum, bu yıl KOBİ'lerin ihracat içindeki payını yüzde 34'e çıkarmayı öngörüyor.

Başkanlık, finansman alanında da işletmeleri desteklemek için çalışma yürütüyor.

KOSGEB'in, 2025'te finansman desteği sağlayacağı işletme sayısının 1250 olması planlanıyor.

İşletmelerin kapasitesini geliştirmesi için de hassas davranan KOSGEB, bu yıl 2 bin 200 işletmeye destek sunmayı öngörüyor.

Kurum, bu yıl desteklerinde imalat sanayisinin payını da yükseltmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda geçen yıl yüzde 72,6 olan Başkanlık destekleri içindeki imalat sanayisinin payının bu yıl yüzde 74'ü bulması bekleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Kosgeb, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOSGEB 52 Bin KOBİ'ye Destek Verecek - Son Dakika

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