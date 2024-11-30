Kosova'da Kritik Su Kanalına Saldırı - Son Dakika
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Kosova'da Kritik Su Kanalına Saldırı

Kosova'da İber Lepenci su kanalına yapılan saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

30.11.2024 23:46
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Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'ta bulunan ve ülkenin su ve elektrik tedarikinde kritik öneme sahip İber Lepenci su kanalına dün yapılan saldırıyla ilgili 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Kosova Polisi Genel Müdürü Gazmend Hoxha ile birlikte Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da bulunan polis kampında basın toplantısı düzenledi.

Bakan Sveçla, İber Lepenci su kanalına yönelik saldırının, 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı'ndan bu yana ülkenin kritik altyapısına gerçekleştirilen en ciddi saldırıyı oluşturduğunu söyledi.

Ele geçirilen silah ve diğer ekipmanların çoğunun "Sırp üretimi" olduğunu belirten Sveçla, bunların büyük bir kısmının "yalnızca askeri amaçlı kullanılan, karaborsada kolayca bulunamayan ekipmanlar" olduğunu kaydetti.

Sveçla, saldırıda kullanılan patlayıcıyla ilgili, "Doğrudan askeri depolardan temin edilmedikçe bulunması imkansızdır." dedi.

Polis Müdürü Hoxha ise son günlerdeki terör saldırıları başta olmak üzere şiddet eylemlerini kışkırtan, organize eden veya gerçekleştiren şüpheli kişileri tespit ettiklerini ve gün içerisinde 8 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını dile getirdi.

Hoxha, saldırıda yaklaşık 20 kilogram patlayıcı madde kullanıldığından şüphelendiklerini vurguladı.

Toplantıda ayrıca Kosova'nın kuzeyinde sabah saatlerinden itibaren 10 farklı adreste yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat, askeri ve polis üniformaları, nakit para ve diğer eşyalar sergilendi.

Olay

Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'a bağlı Varage köyünde 29 Kasım'da meydana gelen patlama dolayısıyla İber Lepenci su kanalı zarar gördü.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "suç ve terör saldırısı" olarak nitelendirdiği saldırının ülkenin "kritik altyapısını yok etmeyi" amaçladığını belirterek, saldırının düzenlenmesi konusunda Sırbistan'ı sorumlu tuttu.

İber Lepenci su kanalı, kuzeydeki Ujman Baraj Gölü'nden ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten Kosova A ve Kosova B kömür santralleri başta olmak üzere birçok önemli altyapı tesisine soğutma suyu taşıyor. Başkent Priştine'nin bir kısmı ile diğer birçok şehrin ana içme suyu da söz konusu kanal vasıtasıyla taşınıyor.

Kanalda, yetkili kurumlarca yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde geçici bir çözümle belirli bir yüzdede su verilmeye başlandı.

Ülkenin kuzeyindeki Zveçan'da 26 Kasım'da polis istasyonuna, 28 Kasım'da da belediye binasına el bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'da Kritik Su Kanalına Saldırı - Son Dakika

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