Kosova'da Sırp Listesi Seçime Katılacak

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Kosova'da 9 Şubat 2025'te yapılacak genel seçime katılmasına Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından onay verilmeyen ülkedeki en büyük Sırp partisi konumundaki "Sırp Listesi"nin kararla ilgili itirazı Kosova Şikayet ve İtiraz Seçim Paneli (PZAP) tarafından kabul edildi.

Kosova Şikayet ve İtiraz Seçim Paneli'nden (PZAP) yapılan açıklamada, Merkez Seçim Komisyonu'nun (KQZ) aldığı kararın iptaline ve Sırp Listesi'nin genel seçime katılımının onaylanmasına hükmedildiği belirtildi.

Açıklamada, PZAP'ın kararına 48 saat içinde itiraz edilebileceğine dikkat çekilirken, KQZ'nin yasal prosedürlerin ardından konuyu gündemine alması gerektiğine işaret edildi.

Karar "Sırp milliyetçiliği" söylemleri gerekçesiyle alındı

Bu arada, KQZ tarafından 23 Aralık'ta yapılan açıklamada Sırp Listesi'nin 9 Şubat 2025 genel seçimine katılmaması kararı alınmıştı. Kararın, Sırp Listesi Genel Başkanı Zlatan Elek'in "Sırp milliyetçiliğini" öne çıkaran söylemleri nedeniyle alındığı ifade edilmişti.

Elek, KQZ'nin kararına itiraz edeceklerini duyurmuş, Kosova Başbakanı Albin Kurti ise, Sırp Listesi'nin, Sırpların ülkeye entegrasyonunun önündeki en büyük engel olduğunu söylemişti.

Almanya ve ABD'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), KQZ üyelerinin Kosova'daki Sırp azınlığın en büyük siyasi oluşumunun yaklaşan genel seçime katılımını onaylamaması üzerine endişelerini dile getirmişti.