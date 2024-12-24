Kosova'da Sırp Partisine Seçim Engeli

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Kosova'da 9 Şubat 2025'te yapılacak genel seçime katılması engellenen ülkedeki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun (KQZ) bu kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Sırp Listesi Genel Başkanı Zlatan Elek, KQZ'nin söz konusu kararına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

KQZ'nin kararının "şiddet" içerikli olduğunu savunan Elek, "Kosova Başbakanı Albin Kurti, mecliste Sırp milletvekillerini görmek istemiyor." dedi.

Elek, Kurti'nin puan kazanmaya çalıştığını iddia ederek, "Gün içerisinde karara itiraz edeceğiz. Kurti'nin demokratik olmayan bu kararının reddi yönünde bir görüş bekliyorum." ifadesini kullandı.

AB büyükelçilerinden karara tepki geldi

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, basına yaptığı açıklamada, Kurti'nin seçimde Sırp Listesi'nin galibiyetinden endişe duyduğunu iddia ederek, "Kosovalı Sırpların ve Sırp Listesi'nin birliğinden korktukları aşikar. Sırp Listesi'nin galibiyetinin kaçınılmaz olduğunu biliyorlar ve bunu engellemek istiyorlar." dedi.

Almanya'nın Priştine Büyükelçisi Jörn Rohde de Sırp Listesi'nin seçimde yer almamasını endişeyle karşıladıklarını söyleyerek, "Hukukun herkese eşit uygulanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyonunca yapılan yazılı açıklamada, KQZ'ye ülkenin seçim sürecine saygı duyması çağrısı yaptı.

İngiltere'nin Priştine Büyükelçisi Jonathan Hargreaves de Sırp Listesi'nin seçime dahil edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

İkili ilişkiler yeniden gerginleşebilir

Bu arada, KQZ'nin Sırp partisinin seçime katılmasına izin vermemesi Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin yeniden gerginleşeceği yönünde endişe oluşturuyor.

Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi iki ülkenin sık sık karşıya gelmesinin en büyük nedeni olarak belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.

KQZ komisyon üyeleri dün Kosova'daki en büyük Sırp parti konumundaki Sırp Listesi'nin seçime katılmaması yönünde karar aldığını açıklamıştı.