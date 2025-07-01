Kosova'da Yeni Köprülerin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Kosova'da Yeni Köprülerin Temeli Atıldı

Kosova\'da Yeni Köprülerin Temeli Atıldı
01.07.2025 21:49
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Mitroviça'da İbre Nehri üzerinde, kuzey ve güneyi birleştirecek iki yeni köprünün temeli atıldı.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde, çoğunlukla Sırpların yaşadığı kuzey ile çoğunlukla Arnavutların yaşadığı güneyi ayıran İbre Nehri üzerine, yaya ve araç kullanımı için iki yeni köprünün temeli törenle atıldı.

İbre Nehri üzerindeki, araç trafiğine kapalı ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerinin 7 gün 24 saat nöbet tuttuğu ana köprünün iki yanında inşa edilecek köprülerin temel atma törenine, Kosova Başbakanı Albin Kurti, bakanlar ve belediye yetkilileri katıldı.

Başbakan Kurti, burada yaptığı açıklamada her zaman işbirliği köprülerinden yana olduğunu belirterek, yaya ve araçlar için inşa edilecek iki köprünün kuzey ile güney arasında daha fazla iletişim, dolaşım, işbirliği ve alışveriş sağlayacağını ifade etti.

Kurti, iki yeni köprünün inşası konusunda Avrupa Birliği (AB) ile koordinasyon içinde olup olmadıklarıyla ilgili bir gazetecinin sorduğu soruya, "Bizim yaptığımız her şey kendi planlarımıza, yasalara uygun şekilde ve tüm vatandaşların iyiliği için yapılmaktadır. Şüphesi olanlar bize rahatlıkla ulaşabilir, biz de onlara her şeyi ayrıntılı şekilde açıklarız." yanıtını verdi.

Barikatların zamanının geçtiğini işaret eden Kurti, İbre Nehri üzerindeki, KFOR askerlerince nöbet tutulan ana köprünün de araç trafiğine açılmasını beklediklerini söyledi.

Tören sırasında emirlere uymayan 6 kişi Kosova polisi tarafından gözaltına alındı.

Yaklaşık 3 milyon avroya mal olması beklenen köprülerin inşasının ekim ayında tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan, köprülerin temelinin atılmasının hemen ardından, Kosova ile Sırbistan arasındaki en büyük sınır kapısı olan Merdare'nin Sırbistan tarafında göstericiler kısa süreliğine yolu kapattı.

Gelişmeyi duyuran Kosova makamları, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve mümkünse diğer sınır kapılarını kullanmalarını talep etti.

Mitroviça şehrini ayıran köprü

Kosova'da, güneyinde Arnavutlar, kuzeyinde Sırpların yaşadığı Mitroviça'da, İbre Nehri üzerindeki ana köprü 1999'dan beri araç trafiğine kapalı ve sadece yayalar kullanabiliyor.

KFOR askerleri köprüde sürekli nöbet tutarken, şehirdeki diğer köprülerden araç ve yayalar sorunsuz geçiş yapabiliyor.

Kosovalı yetkililerin köprüyü araç trafiğine açma girişimleri başarısız olurken, ülkedeki Batılı büyükelçilikler, KFOR, Sırbistan yetkilileri ve Kosovalı Sırplar buna karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mitroviça, Güvenlik, Politika, kosova, Güncel, Dünya, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Yeni Köprülerin Temeli Atıldı - Son Dakika

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