Kosova Yüksek Mahkemesi, Sırp Listesi'nin Seçime Katılımını Onayladı - Son Dakika
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Kosova Yüksek Mahkemesi, Sırp Listesi'nin Seçime Katılımını Onayladı

Kosova Yüksek Mahkemesi, Sırp Listesi'nin 2025 genel seçimine katılmasıyla ilgili şikayeti reddetti.

31.12.2024 17:17
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Kosova Yüksek Mahkemesinin, "Sırp Listesi"nin 9 Şubat 2025'te yapılacak genel seçime katılmasıyla ilgili Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) tarafından yapılan şikayeti reddettiği bildirildi.

Kosova Yüksek Mahkemesi Basın Sözcüsü Antigona Uka-Lutfiu, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkedeki en büyük Sırp partisi konumundaki "Sırp Listesi"nin genel seçime katılmasıyla ilgili İktidardaki Vetevendosje partisi tarafından yapılan şikayetin Yüksek Mahkeme tarafından reddedildiğini teyit etti.

Kosova yerel basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme, Sırp Listesi'nin ve adaylarının 9 Şubat 2025'te yapılacak genel seçime katılmalarını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Merkez Seçim Komisyonuna (KQZ) talimat verdi.

KQZ, "Sırp milliyetçiliği" söylemleri gerekçesiyle Sırp Listesi'nin seçimlere katılmaması yönünde karar almıştı

Bu arada, KQZ tarafından 23 Aralık'ta yapılan açıklamada, Sırp Listesi'nin 9 Şubat 2025 genel seçimine katılmaması kararı alınmıştı. Kararın, Sırp Listesi Genel Başkanı Zlatan Elek'in "Sırp milliyetçiliğini" öne çıkaran söylemleri nedeniyle alındığı ifade edilmişti.

Elek, KQZ'nin kararına itiraz edeceklerini duyurmuş, Kosova Başbakanı Albin Kurti ise Sırp Listesi'nin, Sırpların ülkeye entegrasyonunun önündeki en büyük engel olduğunu söylemişti.

Almanya ve ABD'nin yanı sıra Avrupa Birliği'nden (AB) birçok ülke, KQZ üyelerinin Kosova'daki Sırp azınlığın en büyük siyasi oluşumunun yaklaşan genel seçime katılımını onaylamaması üzerine endişelerini dile getirmişti.

Sırp Listesi'nin KQZ'nın kararına karşı yaptığı itiraz, Kosova Seçim Şikayet ve İtiraz Paneli (PZAP) tarafından 25 Aralık'ta haklı görülmüş, Vetevendosje ise konuyu Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

Kaynak: AA

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