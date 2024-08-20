Kovancılar Belediyesi Engelli Vatandaşlara Akülü Tekerlekli Sandalye Temin Etti - Son Dakika
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Kovancılar Belediyesi Engelli Vatandaşlara Akülü Tekerlekli Sandalye Temin Etti

Kovancılar Belediyesi Engelli Vatandaşlara Akülü Tekerlekli Sandalye Temin Etti

Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için akülü tekerlekli sandalye temin etti. Gök, engelli vatandaşların bundan sonra evlerinden rahatlıkla çıkabileceğini belirtti.

20.08.2024 18:19
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Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için akülü tekerlekli sandalye temin etti.

Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, yaptıkları her hizmette engelli vatandaşları da düşünerek hareket ettiklerini söyledi.

İlçedeki 3 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye temin ettiklerini kaydeden Gök, engelli vatandaşların bundan sonra evlerinden rahatlıkla çıkabileceğini belirtti.

Gök, engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye teminine devam edeceklerini ifade ederek, "Onların mutluluğu bize de mutluluk verdi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kovancılar Belediyesi Engelli Vatandaşlara Akülü Tekerlekli Sandalye Temin Etti - Son Dakika

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