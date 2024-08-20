Kovancılar\'da Toplum Sünnet Şöleni Düzenlendi

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Kovancılar ilçesinde toplum sünnet şöleni yapıldı.

Kovancılar Kaymakamlığı ve Kovancılar Belediyesi işbirliğiyle Kapıaçmaz mesire alanında sünnet şöleni düzenlendi.

Şölende, toplam 210 çocuğun sünneti gerçekleştirildi.

Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, "Güzel, neşeli, hoş bir ortamda programımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da tekrar böyle programları yaparız." dedi.

Vatandaşlar da sünnet şöleni için yetkililere teşekkür etti.