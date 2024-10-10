Kovid-19'un Uzun Vadeli Kalp Riskleri - Son Dakika
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Kovid-19'un Uzun Vadeli Kalp Riskleri

Kovid-19 geçirenlerde kalp krizi ve ölüm riski, hastalığı geçirmeyenlere göre iki kat daha fazla.

10.10.2024 13:48
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ABD'de araştırmacılar, Kovid-19'a yakalananların sonraki 3 yılda kalp krizi, felç ve ölüm riskinin, bu hastalığı geçirmeyenlere kıyasla iki kat fazla olduğunu tespit etti.

Bulguları "Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Güney California Üniversitesi, California Üniversitesi (UCLA) ve Ohio eyaletindeki Lerner Araştırma Enstitüsünden bilim insanları, İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanında bulunan yaklaşık 250 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceledi.

Araştırmacılar, 2020'de Kovid-19'a yakalanan hastaların kayıtlarıyla aynı dönemde hastalığa yakalanmayan 222 binden fazla kişinin kayıtlarını karşılaştırdı.

Kayıtlara göre, 2020'de, Kovid-19 aşıları çıkmadan önce hastalığa yakalanan 11 binden fazla kişinin bulunduğunu aktaran araştırmacılar, bu kişilerin sonraki üç yıl boyunca hastalığa yakalanmayanlara kıyasla kalp krizi, felç ve ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, Kovid-19'a yakalanan söz konusu 11 binden fazla kişinin yaklaşık 3 bininin hastaneye yatırıldığına işaret ederek, hastaneye yatırılanların Kovid-19'a yakalanmayanlara kıyasla kalp krizi, felç ve ölüm riskinin üç kattan fazla olduğunu kaydetti.

Kovid-19 hastalığı geçiren ve bundan dolayı hastaneye yatırılanların kalp krizi, felç ve ölüm riskinin zaman içerisinde azalmadığını belirten araştırmacılar, hastalığın vücuttaki kardiyovasküler sistem üzerinde neden bu kadar uzun süreli etkileri olduğunun henüz bilinmediğini aktardı.

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kovid-19'un Uzun Vadeli Kalp Riskleri - Son Dakika

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