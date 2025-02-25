Köy Yolunda Mahsur Aile Kurtarıldı

Köy yolunda mahsur kalan aileyi karayolları ekipleri kurtardı
SİİRT - Siirt- Şirvan karayolu Özpınar köyü mevkiinde etkili olan kar, tipi ve fırtına nedeniyle araç içerisinde mahsur kalan 3 kişilik aile, 1 saatlik çalışma sonucu bölgede kar küreme çalışması yapan karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesi Özpınar köy yolunda kar yağışı nedeniyle zincirsiz araç içerisinde sürücü, eşi ve çocuğunun bulunduğu otomobil, buzlanma ve kar yağışı sebebiyle şarampole yuvarlanarak mahsur kaldı. Mahsur kalan araçla ilgili ihbar üzerine bölgeye, kar küreme ve açma çalışması yapan Siirt Karayolları 94. Şube Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle yolu açarak yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan araç içerisindeki 3 kişilik aileyi 1 saat süren çalışma sonucu kurtardı.
Kurtarılan aile, karayolları ekiplerine teşekkür etti.
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