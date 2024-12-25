Köyde Ayı Panik Yarattı

Köye inen ayıyı gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdılar
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde köye ayı indi.
Aşkale'ye bağlı Topalçavuş Köyüne önceki akşam ayı indi. Kış uykusuna yatmayan ayı yiyecek aramak için akşam saatlerinde inen ayıyı gören vatandaşlar karşılarında ayıyı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.
Yiyecek bulma derdinde olan ayı kimseye aldırış etmeden köyün sokak aralarında dolaşarak yiyecek aradı. Etrafında toplanan köpeklere aldırış etmeyen ayı uzun süre köyde dolaştı.
Bu durumu vatandaşlar telefonlar ile görüntüledi. Aç kalan ayı köyden ayrılarak Karasu nehri tarafına giderek gözden kayboldu.
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