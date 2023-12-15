 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Köydeki Öğrenciler İlk Kez Sinemada Film İzledi - Son Dakika
Üye Girişi

Köydeki Öğrenciler İlk Kez Sinemada Film İzledi

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen sinema etkinliği kapsamında köyde yaşayan öğrenciler, ilk kez sinemada film izleme fırsatı buldu. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, sinema salonunun köyde eğitim gören öğrencilerin hizmetine açıldığını belirterek, çocukların mutluluğunu paylaştı.

Köydeki Öğrenciler İlk Kez Sinemada Film İzledi
15.12.2023 - 15:21,  Güncelleme: 15:29
Abone Ol

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen "sinema etkinliği" kapsamında köyde yaşayan öğrenciler ilk kez sinemada film izledi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kazandırılan sinema salonu, köyde eğitim öğretim gören öğrencilerin hizmetine açıldı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, köy ve beldelerde daha önce sinemaya gitme imkanı bulunmayan öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendiklerini söyledi.

Öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde otobüslerle sinemaya getirdiklerini ifade eden Ekinci, "Öğrencilerimiz, ilk defa sinema izlemenin mutluluğunu yaşıyor. Bütün çocuklarımızda sinema kültürünü oluşturmak için ilçemize sinema salonu kazandırma fikri doğmuştu. Sinema salonumuzu yaptık. İlk defa sinemaya gelen çocuklarımız var. Sorgun ilçemizde ve köylerimizde bütün çocuklarımıza sinema izlettirmek ve bu keyfi onlara yaşatmak istiyoruz. Çocukları mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Çocuklarımız ve aileleri de çok mutlu. Bu da bizleri de sevindiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun Belediyesi, Ekinci, Kültür, Etkinlik, Belediye, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köydeki Öğrenciler İlk Kez Sinemada Film İzledi - Son Dakika


16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12
Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00
Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:59
Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı

Son Dakika
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00 Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:59 Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor
14:49 Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 16:34:54. #1.12#
SON DAKİKA: Köydeki Öğrenciler İlk Kez Sinemada Film İzledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement