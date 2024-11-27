Köylüler Karla Mücadele Ekibini Davul Zurnayla Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Köylüler Karla Mücadele Ekibini Davul Zurnayla Karşıladı

Pınarbaşı'nda kar nedeniyle kapanan yolu açan ekibin gelişi, köylülerce davul zurna ile kutlandı.

27.11.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde köy sakinleri kar nedeniyle kapanan yolu açan ekibi davul zurnayla karşıladı.

İlçeye bağlı Urva köyünün yolları, bir kaç gündür etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, köyün kapanan yollarını ulaşıma açtı. Greyderin köye gelişini köy sakinleri davul zurna çalarak kutladı.

Köy muhtarı Yaşar Muslu, AA muhabirine, kar nedeniyle köylerinin yolunun kapandığını söyledi.

Köylerinin yüksek rakımda olduğunu anlatan Muslu, "Yüksek rakımda olduğumuz için kar da şiddetliydi. Buna bağlı olarak yollarımız kapandı. Özel idare ekiplerinin köyümüzün yolunu açacağını haber alan Mevlüt abi ve Halit amca davul zurna ile greyderi karşıladı." dedi.

Yolların açılmasına destek veren herkese teşekkür eden Muslu, şöyle konuştu:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarımız ulaşıma açılmıştır. Pınarbaşı Kaymakamlığımız, Pınarbaşı Belediyemiz ve Özel İdare Müdürlüğümüz nezdinde; Birlik müdürümüz Ünal hocamıza, Sinan Yılmaz başkanıma, greyder operatörü Şenol ve kepçe operatörü Turgut kardeşlerime, tüm köylülerimiz adına Urva köyü muhtarlığı olarak teşekkürlerimi sunarım."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Pınarbaşı, kastamonu, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köylüler Karla Mücadele Ekibini Davul Zurnayla Karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:28 RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı
19:15 Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
08:38 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur
08:34 Ünlü beach’in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası Ünlü beach'in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası
07:59 Ateşkes antlaşması sonrası İsrail’den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 21:25:46. #1.12#
SON DAKİKA: Köylüler Karla Mücadele Ekibini Davul Zurnayla Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.