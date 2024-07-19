Köylüler, Kastamonu'da düşen eşeği su deposundan kurtardı

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kullanılmayan boş su deposuna düşen eşek köylüler tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Üyük köyünde kullanılmayan bir su deposuna eşek düştüğünü haber alan köy sakinleri kepçe ile eşeği bulunduğu yerden çıkardı.

Köy muhtarı Özgür Tuncay, AA muhabirine, eşeğin ormanlık alandaki su deposuna düştüğünü, sahibi Nurettin Demirci'nin kendilerine haber verdiğini söyledi.

Olayı duyduktan sonra bölgeye gittiklerini belirten Tuncay, "Köy sakinleri ve kepçe ile eski su deposunun bulunduğu yere gittik. Dibinde az miktar su vardı. Depoya inerek eşeği bir iple bağladık." dedi.

Kepçe ile eşeği bulunduğu yerden çıkardıklarını anlatan Tuncay, "Eşeği sağlıklı bir şekilde sahibine teslim ettik." diye konuştu.