Köylüler, Kastamonu'da düşen eşeği su deposundan kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Köylüler, Kastamonu'da düşen eşeği su deposundan kurtardı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Üyük köyünde kullanılmayan bir su deposuna düşen eşek, köylüler tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı. Köy muhtarı, eşeğin sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildiğini belirtti.

19.07.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kullanılmayan boş su deposuna düşen eşek köylüler tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Üyük köyünde kullanılmayan bir su deposuna eşek düştüğünü haber alan köy sakinleri kepçe ile eşeği bulunduğu yerden çıkardı.

Köy muhtarı Özgür Tuncay, AA muhabirine, eşeğin ormanlık alandaki su deposuna düştüğünü, sahibi Nurettin Demirci'nin kendilerine haber verdiğini söyledi.

Olayı duyduktan sonra bölgeye gittiklerini belirten Tuncay, "Köy sakinleri ve kepçe ile eski su deposunun bulunduğu yere gittik. Dibinde az miktar su vardı. Depoya inerek eşeği bir iple bağladık." dedi.

Kepçe ile eşeği bulunduğu yerden çıkardıklarını anlatan Tuncay, "Eşeği sağlıklı bir şekilde sahibine teslim ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kastamonu, Azdavay, Hayvanlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köylüler, Kastamonu'da düşen eşeği su deposundan kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
10:04 İzmir’de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı İzmir'de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı
09:19 Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
09:58 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ilk icraatı belli oldu Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı belli oldu
09:53 Çin’de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu Çin'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu
09:47 Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı Lal Denizli’nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu
09:16 Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı
08:59 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
08:49 İstanbul’da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 11:22:04. #1.13#
SON DAKİKA: Köylüler, Kastamonu'da düşen eşeği su deposundan kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement