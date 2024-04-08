Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı göreve başladı - Son Dakika
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Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı göreve başladı

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı göreve başladı

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, devir teslim töreninin ardından göreve başladı. Atlı, belediye binasında gerçekleştirilen törende, görevi Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğlu'ndan teslim aldı. Daha sonra vatandaşların tebriklerini kabul eden Atlı, yaptığı konuşmada, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Atlı, parti rozetini çıkarttığını belirterek, tüm Kozanlılara hizmet sunacağını kaydetti.

08.04.2024 14:21  Güncelleme: 14:23
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Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, devir teslim töreninin ardından göreve başladı.

Atlı, belediye binasında gerçekleştirilen törende, görevi Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğlu'ndan teslim aldı.

Daha sonra vatandaşların tebriklerini kabul eden Atlı, yaptığı konuşmada, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Atlı, parti rozetini çıkarttığını belirterek, tüm Kozanlılara hizmet sunacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı göreve başladı - Son Dakika

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