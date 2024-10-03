Krathon Tayfunu Tayvan'ı Vurdu

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Tayvan kıyılarına ulaşan Krathon Tayfunu, adanın güney, doğu ve batı kıyılarında şiddetli etkisini gösteriyor.

Merkezi Meteoroloji İdaresinden (CWA) yapılan açıklamada, tayfunun "gözü" olarak adlandırılan şiddetli merkez bölgesinin, öğle saatlerinde adanın güneydeki sahil şehri Kaohsiung'a ulaştığı bildirildi.

Saatteki hızı 126 kilometreye ulaşan rüzgarlar getiren tayfunun kuzey-kuzeydoğu yönünde ilerlediği ifade edilen açıklamada, güzergah üzerindeki doğu ve batı sahillerindeki iller ile Tayvan'a bağlı Penghu Adaları'nda fırtına uyarısı yapıldığı belirtildi.

Afet çalışmalarını koordine eden Merkezi Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), 200 kilometre çapında bir alana etki eden ve 5 gündür Tayvan'a şiddetli rüzgarlar ve yağış getiren tayfunda bugüne dek 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 123 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Tayvan Elektrik Şirketi, tayfunun sebep olduğu şebeke hasarı nedeniyle büyük bölümü Pingtung ve Kaohsiung'da olmak üzere 51 haneye halen elektrik sağlanamadığı bilgisini paylaştı.

Tayfun nedeniyle kıyı ve dağlık bölgelerde yaşayan binlerce kişi tahliye edilirken okullar ve iş yerleri tatil edilmiş, uçak seferleri iptal edilmişti.

Krathon Tayfunu'nun Tayvan'ın kuzeyine doğru ilerledikçe zayıflayarak tropikal depresyona dönüşeceği ve etkisi büyük ölçüde yitireceği öngörülüyor.