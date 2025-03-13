Kredi Kartı Faizleri Artıyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "2025 yılının tamamında faiz ödemelerinin 1 trilyon TL'yi aşması bekleniyor. Ocak 2025'te ödenen faiz miktarı 89 milyar TL'ye ulaştı. Kredi kartları için yapılan faiz ödemeleri 36,4 milyar TL olup, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,2 oranında artış gösterdi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kredi kartı ve tüketici kredilerine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"İktidar için yolun sonu gözüküyor, Türkiye yönetilemiyor, savruluyor. İşte borç batağındaki vatandaşın gerçek gündemi yoksulluk tablosu. 2024 yılında vatandaşlar kredi kartı ve tüketici kredileri için toplam 856 milyar TL faiz ödedi. 2025 yılının tamamında faiz ödemelerinin 1 trilyon TL'yi aşması bekleniyor. Ocak 2025'te ödenen faiz miktarı 89 milyar TL'ye ulaştı. Kredi kartları için yapılan faiz ödemeleri 36,4 milyar TL olup, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,2 oranında artış gösterdi. Vatandaş kredi kartı ve tüketici kredileri için bankalara bu yılın ilk ayında yaptığı ödeme 89 milyar lirayı buldu."