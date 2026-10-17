Kristal Piksel'de Yılın Oyunu ödülünü Phew Phew Games'in Anomaly President'i kazandı

Türkiye oyun sektörünün prestijli buluşmalarından Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri'nde "Yılın Oyunu" ödülünü Phew Phew Games imzalı "Anomaly President" kazandı.

Türkiye Innovation Week 2026 kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi ana sahnesinde düzenlendi.

Törende, toplam 13 kategoride yarışan yapımların yanı sıra gelecek dönem çıkış yapacak yerli oyunların ilk fragmanları da izleyiciyle buluştu.

Organizasyonda 3'er ödülle Phew Phew Games imzalı "Anomaly President" ve Metaphor Games imzalı "Celestial Return" ön plana çıktı. Yarışmanın en büyük ödülü olan "Yılın Oyunu" ünvanını alan "Anomaly President", aynı zamanda "En İyi Orijinal Müzik" ve "En İyi Aksiyon/Macera Oyunu" dallarında da ödül kazandı. Benzer şekilde "Celestial Return" da "En İyi Anlatı", "En İyi Görsel Sanat Yönetimi" ve "En İyi Rol Yapma Oyunu" ödüllerine layık görüldü.

İki ödülle öne çıkan bir diğer yapım olan Fubu Games imzalı "Night Swarm", "En İyi Oyun Tasarımı" ve "En İyi Ses Tasarımı" kategorilerinde ödül kazandı.

Törende dağıtılan diğer ödüller kapsamında Ronesans Interactive imzalı "Iron Blight", "En İyi İlk Oyun" seçilirken, Semruk Games'in geliştirdiği "Harvest King", "En İyi Mobil Oyun" ödülünü aldı. Archaic Game Studio yapımı "Lost in Art: a Miniature Realm", "En İyi Bulmaca Oyunu", Nextsky Games imzalı "Pawnbroker Simulator", "En İyi Sim/Strateji Oyunu" ve Lefto Studio'nun geliştirdiği "BOMBANANA!" ise "En İyi Çok Oyunculu Oyun" ödülünün sahibi oldu.

Törenle eş zamanlı düzenlenen Future of Play sergisi, MSI ve ITOPYA sponsorluğunda oyunseverlerle buluştu.

Setimedia'nın organizasyonunu yürüttüğü programda, prodüksiyonu NITRO Gaming Agency ve WE24 Agency üstlenirken, görsel animasyonlar Lighthouse VFX imzası taşıdı.

Türk oyun ekosistemini dünyaya tanıtmayı hedefleyen Kristal Piksel, Games from Türkiye (GfT) programı aracılığıyla bu yıl da aday gösterilen ve Kristal Piksel Seçkisi'ne dahil edilen tüm projelere hem yurt içinde hem de uluslararası tanıtımlarında destek vermeyi sürdürecek.