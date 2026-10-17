Kristal Piksel'de Yılın Oyunu ödülünü Phew Phew Games'in Anomaly President'i kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kristal Piksel'de Yılın Oyunu ödülünü Phew Phew Games'in Anomaly President'i kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri'nde Yılın Oyunu ödülünü Phew Phew Games imzalı Anomaly President kazandı. Anomaly President, En İyi Orijinal Müzik ve En İyi Aksiyon/Macera Oyunu ödülleriyle toplam 3 ödül alırken Metaphor Games imzalı Celestial Return da 3 ödülle öne çıktı.

Türkiye oyun sektörünün prestijli buluşmalarından Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri'nde "Yılın Oyunu" ödülünü Phew Phew Games imzalı "Anomaly President" kazandı.

Türkiye Innovation Week 2026 kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi ana sahnesinde düzenlendi.

Törende, toplam 13 kategoride yarışan yapımların yanı sıra gelecek dönem çıkış yapacak yerli oyunların ilk fragmanları da izleyiciyle buluştu.

Organizasyonda 3'er ödülle Phew Phew Games imzalı "Anomaly President" ve Metaphor Games imzalı "Celestial Return" ön plana çıktı. Yarışmanın en büyük ödülü olan "Yılın Oyunu" ünvanını alan "Anomaly President", aynı zamanda "En İyi Orijinal Müzik" ve "En İyi Aksiyon/Macera Oyunu" dallarında da ödül kazandı. Benzer şekilde "Celestial Return" da "En İyi Anlatı", "En İyi Görsel Sanat Yönetimi" ve "En İyi Rol Yapma Oyunu" ödüllerine layık görüldü.

İki ödülle öne çıkan bir diğer yapım olan Fubu Games imzalı "Night Swarm", "En İyi Oyun Tasarımı" ve "En İyi Ses Tasarımı" kategorilerinde ödül kazandı.

Törende dağıtılan diğer ödüller kapsamında Ronesans Interactive imzalı "Iron Blight", "En İyi İlk Oyun" seçilirken, Semruk Games'in geliştirdiği "Harvest King", "En İyi Mobil Oyun" ödülünü aldı. Archaic Game Studio yapımı "Lost in Art: a Miniature Realm", "En İyi Bulmaca Oyunu", Nextsky Games imzalı "Pawnbroker Simulator", "En İyi Sim/Strateji Oyunu" ve Lefto Studio'nun geliştirdiği "BOMBANANA!" ise "En İyi Çok Oyunculu Oyun" ödülünün sahibi oldu.

Törenle eş zamanlı düzenlenen Future of Play sergisi, MSI ve ITOPYA sponsorluğunda oyunseverlerle buluştu.

Setimedia'nın organizasyonunu yürüttüğü programda, prodüksiyonu NITRO Gaming Agency ve WE24 Agency üstlenirken, görsel animasyonlar Lighthouse VFX imzası taşıdı.

Türk oyun ekosistemini dünyaya tanıtmayı hedefleyen Kristal Piksel, Games from Türkiye (GfT) programı aracılığıyla bu yıl da aday gösterilen ve Kristal Piksel Seçkisi'ne dahil edilen tüm projelere hem yurt içinde hem de uluslararası tanıtımlarında destek vermeyi sürdürecek.

Kaynak: AA
Kültür SanatTeknolojiEtkinlikGüncelMüzikOyunSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Bahçede kuyu kazarken servet buldular Tam 510 kilo Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
14:52
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11’i belli oldu Okan Buruk’tan sürpriz tercih
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
13:39
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması tamamlandı Hz. Ali’nin sözlerini okudu
İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
13:31
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
13:01
Bunu da gördük “Polisim“ dedi, “arama kararı“ gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Bunu da gördük! "Polisim" dedi, "arama kararı" gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 14:57:07. #7.13#
SON DAKİKA: Kristal Piksel'de Yılın Oyunu ödülünü Phew Phew Games'in Anomaly President'i kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei