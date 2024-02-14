Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin 26 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin 26 kişi adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece\'de silahlı saldırıya ilişkin 26 kişi adliyeye sevk edildi

Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında, düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4'ü yaşı küçük, 1 'i kadın toplam 26 kişi adliyeye sevk edildi.

14.02.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında, düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4'ü yaşı küçük, 1 'i kadın toplam 26 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Aziz Yeniay, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin 26 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 13:30:15. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin 26 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement