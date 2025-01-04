Küçükçekmece'de Dairede Yangın

Küçükçekmece'de bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Akkavak Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dairede oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale etti.
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