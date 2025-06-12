Küçükçekmece'de Parkurda Yılan Yakalandı

Küçükçekmece'de halka açık yürüyüş parkurunda görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
İnönü Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, parkurda yılan olduğunu görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye görevlileri, güvenlik önlemi aldıktan sonra yılanı kontrollü şekilde yakaladı.
Ekipler, yılanı doğaya salmak üzere güvenli bir bölgeye götürdü.
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