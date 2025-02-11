Küçükçekmece'de Sauna Yangını

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Küçükçekmece'de bir sitenin sauna bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atakent Mahallesi'nde bulunan sitenin sauna kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Site görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında saunada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Saunada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.