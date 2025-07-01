Küçükçekmece'de Sertifika Töreni

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, "Geçmişin İzlerini Sil Geleceğe Renk Kat Projesi ve Sanatla Değişiyorum Projesi" kapsamında meslek kurslarını tamamlayan 95 yükümlüye sertifikaları verildi.

Yükümlülere, müdürlük tarafından, meslek ve sanat edinmelerine yönelik açılan boya badana yapma, uyum ve geliştirme teknikleri, filografi yapımı, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi kursu verildi.

"Geçmişin İzlerini Sil Geleceğe Renk Kat Projesi ve Sanatla Değişiyorum Projesi" kapsamında verilen kursları başarıyla tamamlayan 95 yükümlüye sertifikaları, kurul adına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Sancar tarafından takdim edildi.

Sertifika töreninde konuşan Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ise "İnsana verilecek en büyük hediye, onu kendi emeğiyle ayakta durabilir hale getirmektir. Yükümlülerin meslek edinerek kendilerinin ve ailelerinin geçimlerini sağlamaları ve toplumda suçtan uzak durup üretken birer birey olarak yerlerini almaları öncelikli hedefimizdir." dedi.