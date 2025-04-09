Küçükçekmece'de Yangın: 1 Ölü

Küçükçekmece'de çiçekçi dükkanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Cennet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki bir çiçekçinin bodrum katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından dükkandaki kontrolde, Ersin Keskin'in (35) cansız bedeni bulundu.

Çiçekçide çalıştığı öğrenilen Keskin'in cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.