Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hükümlülere dikiş makineci kursu açıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hükümlülere dikiş makineci kursu açıldı

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hükümlülere dikiş makineci kursu açıldı

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığıyla hükümlülere yönelik düz dikiş makineci kursu açtı. Proje kapsamında 12 kursiyere temel dikim, makine kullanımı, dikiş ve kalıp hazırlama gibi alanlarda eğitim verilecek. Açıklamada, meslek edindirme kurslarının hükümlülerin istihdama katkı sağlaması ve hayata kazandırılması açısından önemli olduğu vurgulandı.

21.02.2024 12:17  Güncelleme: 12:17
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Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki tekstil atölyesinde hükümlülere yönelik düz dikiş makineci kursu açıldı.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kurs, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığıyla açıldı.

Hükümlülerin meslek sahibi olması, hayata kazandırılması ve istihdama katkı sağlamalarının amaçlandığı proje kapsamında açılan kursta, 12 kursiyere 336 saat sürecek temel dikim, makine kullanımı, dikiş ve kalıp hazırlama gibi alanlarda eğitim imkanı sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitmeni Ümmühan Rana Akgün, hükümlülerin, kendileri ve ailelerinin geçimlerini sağlamaları için meslek edindirme kurslarının büyük bir öneme sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Akgün, "Özellikle ara eleman yetiştirme ve istihdam etme konusunda oldukça önemli. Bu eğitim sonunda meslek sahibi olmayan hükümlüler, tekstil sektöründe rahatlıkla iş imkanı bulabilecek ve ülkemizin huzuruna hizmet edecek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hükümlülere dikiş makineci kursu açıldı - Son Dakika

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