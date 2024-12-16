Kültürel Mirası Miniklerle Yaşatmak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kültürel Mirası Miniklerle Yaşatmak

Bozüyük Anadolu Kadınları Derneği, Yerli Malı Haftası'nda anaokulu öğrencilerine kültür sundu.

16.12.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük Anadolu Kadınları Derneği, "Yerli Malı Haftası"nda anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Anadolu Kadınları Derneği, Bozüyük Devlet Hastanesi Anaokulu'nun daveti üzerine çocuklarla buluşarak, geleneksel kıyafetleriyle halk oyunları gösterisinde bulundu.

Dernek Başkanı Nurcan Özçakır, çocukların kültürlerine olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu tür etkinliklerin, kültürlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli olduğunu ifade ederek, "Bizler, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Kültürel miraslarımızı yaşatma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Miniklerin meraklı soruları ve heyecanlı bakışları ile kültürümüzü anlattık. Kıyafetlerimiz ve halkoyunu gösterimizle, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaya vesile olduk." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültürel Mirası Miniklerle Yaşatmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:17:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kültürel Mirası Miniklerle Yaşatmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.