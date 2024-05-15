Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Bahar Konseri Verdi - Son Dakika
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Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Bahar Konseri Verdi

Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Bahar Konseri Verdi

Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği topluluğu, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Bahar Konseri'nde Anadolu'dan derlenen çiçek çimen türkülerini seslendirdi. İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, konserde sahne alanlara çiçek takdim etti ve baharın insanların içinde oluşan sevgiyi çeşitli yollarda dışa aktardığını belirtti.

15.05.2024 10:01
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Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği topluluğu tarafından "Bahar Konseri" verildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, koro şefi İbrahim Bilgenoğlu'nun yönetiminde Anadolu'dan derlenen çiçek çimen türküleri seslendirildi.

İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, baharın gelmesiyle doğada olduğu gibi insanların da renklendiğini ve insanların içinde oluşan sevginin çeşitli yollarda dışa aktarıldığını söyledi.

Avcıoğlu, konserde sahne alanlara çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Bahar Konseri Verdi - Son Dakika

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