Kuneytra'da Muhalifler Kontrolü Sağladı - Son Dakika
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Kuneytra'da Muhalifler Kontrolü Sağladı

Suriye'nin Kuneytra il merkezi, muhalif grupların çatışmalar sonucunda rejim güçlerinden alındı.

07.12.2024 15:16
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Suriye'nin güneybatısında İsrail sınırındaki Kuneytra il merkezi, yerel muhalif grupların kontrolüne geçti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kuneytra'daki yerel muhalif gruplar, erken saatlerden itibaren rejim güçleriyle çatışmaya başladı.

Çatışmaların ardından muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı.

İsrail sınırındaki il merkezinden çekilen rejim güçleri, başkent Şam'a gitti.

Kuneytra, Şam'ın yaklaşık 60 kilometre uzağında yer alıyor.

Rusya ve İran'ın desteğiyle rejim güçleri, 2018'de düzenlediği yoğun saldırılar sonrası Kuneytra ilinin kontrolünü ele geçirmişti.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

Halep'in merkezinin büyük bölümünü 30 Kasım'da rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek, burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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