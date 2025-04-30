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Kur'an'a Hizmet Seferberliği

Diyanet Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in eğitimine yönelik çalışmaları ve yarışmaları duyurdu.

30.04.2025 15:35
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Devletimizin himayesi, milletimizin desteği, mensuplarımızın gayretiyle Kur'an'a ve insanlığa hizmet amacıyla yaptığımız çalışmalar seferberlik ruhuyla artarak devam edecek." dedi.

Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması programında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesinin ve güzel okunmasının yaygınlaşması amacıyla Türkiye'de ve İslam coğrafyasında Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmalarını düzenlediklerini belirten Erbaş, bugün 10'uncusu yapılan Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının ödül töreni için bir arada olduklarını söyledi.

Erbaş, Gaziantep'te gerçekleştirilen yarışmaya 2022, 2023, 2024'teki yarışmalarda "tilavet dalında" dünya birinciliği derecesi alan yarışmacıların katıldığının bilgisini verdi.

Yani, birinciler içerisinden en birinci olabilmek için hocaların yarıştığını ifade eden Erbaş, "Güzel tilavetleriyle gönüllerimize inşirah veren değerli Kur'an ehli kardeşlerimizin her birine çok teşekkür ediyorum. Yarışmada dereceye giren kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bu vesileyle bizleri bir kez daha Kur'an'ın rahmet ve bereket ikliminde buluşturan Rabbimize hamdediyorum." dedi.

İnsana varoluş gayesini öğreten bir hakikat membaı olan Kur'an-ı Kerim'i okumanın da dinlemenin de ibadet olduğunu vurgulayan Erbaş, nihai hedeflerinin, getirdiği ilkelerle Allah'ın yeryüzüne ve tüm insanlığa bir ikramı olan Kur'an'ı anlamaya ve yaşamaya çalışmak olduğunu söyledi.

Erbaş, "Onun adalet, merhamet ve güzel ahlak anlayışını temsil etme ve insanlıkla buluşturma sorumluluğu tüm Müslümanların omuzlarındadır. Kur'an'la ilişkimizi bu inanç ve bu anlayışla kurmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ve dünyanın pek çok noktasında din ve diyanet hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlaması için uygulanan programlar, hafızlık programı, ihtiyaç odaklı program, kişiye özel uygulamalarla eğitim hizmetlerimiz kesintisiz devam etmektedir. Başkanlığımızca, milletimizden gelen talepler doğrultusunda uygulamaya başladığımız din ve değerler eğitimini esas alan 4-6 yaş Kur'an kursları ile iki yıldır devam eden 7-10 yaş grubu Kur'an kursları yoğun bir ilgiye mazhar olmuştur. 4-6 yaş grubunda 250 bine yakın, 7-10 yaş grubunda 97 bin 100, hafızlık eğitiminde 101 bin, camilerde Kur'an eğitimi ve özellikle ev hanımlarımızın katıldığı ihtiyaç odaklı kurslarımızda 500 bin civarında, hafta sonu ve yaz Kur'an kurslarımızda 3 milyon civarında öğrencimiz Kur'an eğitimi almaktadır. Camilerimiz başta olmak üzere 503 aile ve dini rehberlik merkezimizde, 1326 gençlik merkezimizde, 1000 kadar öğrenci yurdunda, cezaevleri, sevgi evleri, izcilik faaliyetlerinde hem eğitim hem de rehberlik hizmetlerini hocalarımız ve manevi rehberlerimiz ile kesintisiz bir şekilde sürdürmekteyiz."

Hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler

Erbaş, hafızlıklarını tamamlayan öğrencilere kurslarda uyguladıkları Kur'an'ı Anlama İslami İlimler Programından mezun vermeye başladıklarını belirterek, "2022 yılında kurduğumuz Diyanet Akademisi Kanunu içinde yer alan, öğrencilerinin tamamı ortaokulu başarıyla tamamlamış ve aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu hafızlık sınavında başarılı olup icazetnamelerini almış olan hafızlarımız arasından Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı LGS sınavlarındaki başarı sıralamasına göre seçtiğimiz öğrencilerimiz, hem Kur'an eğitim merkezlerimize hem de yakınındaki bir İmam Hatip lisesine yerleşmektedirler. Yerleştikleri İmam Hatip lisesinde dersleri bittikten sonra yatılı olarak kaldıkları Kur'an eğitim merkezlerine gelip başta hafızlıklarını muhafaza dersi olmak üzere İslami ilimler derslerini tedris etmektedirler." diye konuştu.

Kur'an muhtevalı çalışmalarının başka alanlarda da devam ettiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"İslam'ın hakikatlerini yeryüzünün her köşesine ulaştırmak için farklı dillerde Kur'an meali bastırıp, şu ana kadar 42 dilde 2,5 milyon Kur'an basıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 'Hayat Rehberi Kur'an' konulu tefsirimizi 5 cilt olarak tamamlayıp inşallah önceki yıllarda başlamış olduğumuz bu kitabımızı da daha fazla vatandaşımıza ulaştırmaya gayret edeceğiz. 5 yıl önce başlattığımız ve Türkiye genelindeki tüm ilahiyat fakültelerinden 350'yi aşkın akademisyenin katkısıyla yürüttüğümüz Kur'an Kelimeleri Ansiklopedisi Projesi tamamlandı, çok yakında 10 cilt olarak baskısını inşallah milletimize tanıtacağız ve milletimize ulaştırmaya gayret edeceğiz. Devletimizin himayesi, milletimizin desteği, mensuplarımızın gayretiyle Kur'an'a ve insanlığa hizmet amacıyla yaptığımız çalışmalar seferberlik ruhuyla artarak devam edecektir."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ali Erbaş, Politika, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kur'an'a Hizmet Seferberliği - Son Dakika

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