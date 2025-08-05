Kuraklık Riskiyle Mücadele: Göl Eylem Planları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuraklık Riskiyle Mücadele: Göl Eylem Planları

05.08.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanlığı, kuraklık riski taşıyan göller için eylem planları hazırlamaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sapanca ve Seyfe göllerindeki su seviyesi düşüşleri, su kalitesinde bozulma ile canlı kayıplarını önlemek için harekete geçti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunları, su kaynakları için risk oluşturabiliyor.

Türkiye, yılda 1308 metreküp kişi başı kullanılabilir su miktarıyla su stresi altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda ülkenin, 2030'dan itibaren su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alması bekleniyor.

Yapılan çalışmalarda, son yıllarda kuraklık riski taşıyan göllerde su seviyesi düşüşleri, su kalitesinde bozulma, sazlık alan kayıpları ve canlı türlerinde azalma görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı da bu doğrultudaki önlemlerine hız verdi.

Bu kapsamda, 24 Aralık 2024'te düzenlenen Ulusal Su Kurulu toplantısında, kuraklık riski altında olan göllere ilişkin eylem planlarının hazırlanması, uygulamaya geçecek eylem planlarının da kurula sunulması kararı alındı.

Bu karar kapsamında, Türkiye'de kuraklık riski taşıyan göllerin tespiti, bu göllerin eylem planlarının hazırlanması ve mevcut uygulamaların değerlendirilmesine yönelik süreç başlatıldı.

Ayrıca, Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayımlandı, bu plan çerçevesinde 112 eylem belirlendi.

Konuya ilişkin Su Verimliliği Yönetmeliği yayımlanırken, Su Verimliliği Bilgi Sistemi'nin kurulması çalışmalarına başlandı.

Havza ölçeğinde kuraklık yönetim ile sektörel tahsis planlarının hazırlanmasına yönelik çalışma da yapılıyor.

Yine havza ölçekli hazırlanan nehir havza yönetim planları ile bu alanları korumaya yönelik tedbirler geliştirilirken, su kaynakları da sayısallaştırılarak kayıt altına alınıyor.

Kuraklık Riski Altındaki Göller Çalıştayı düzenlendi

Çalışmalar kapsamında son olarak Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Kuraklık Riski Altındaki Göller Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya, ilgili kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler katıldı. Çalıştayda, kuraklık riski altındaki Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sapanca ve Seyfe göllerine yönelik çalışmalar ele alındı.

Çalıştayda yürütülen istişare süreciyle tematik masalar kuruldu ve burada uzman görüşleri paylaşıldı.

Tematik masalarda, su bütçesi, su seviye değişimleri, kuraklık eğilimleri ve senaryoları, göl ekosisteminin durumu, kuraklık riskinin nedenleri, göl havzasındaki su kullanımı ve baskılar, yasal ve kurumsal yapı, koruma önlemleri ve yönetim stratejileri ele alındı.

Çalıştayda yapılan değerlendirmelere göre, kuraklık öncesinde çiftçiler ile ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli uyarıların yapılabilmesi için "Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi" kurulacak.

Bu kapsamda, ilk defa Eğirdir Gölü için hazırlanan Eğirdir Göl Eylem Planı'nın devamı niteliğinde çalışmalar yapılacak. Söz konusu 8 göl için de acil eylem planları hazırlanıp uygulanacak.

Bu 8 gölün ardından da kuraklık riski altında olan diğer doğal göller için de benzer çalışmalar yürütülecek.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuraklık Riskiyle Mücadele: Göl Eylem Planları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Muhittin Böcek’in yeğeni hakkında ’dolandırıcılık’ suçlaması Paraları aldı, ortadan kayboldu Muhittin Böcek'in yeğeni hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması! Paraları aldı, ortadan kayboldu
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Sahte diploma skandalında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler Sahte diploma skandalında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor
Enflasyon kontrol altında Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
Leroy Sane’nin sözleri kızdırdı Instagram’dan takibi bıraktı Leroy Sane'nin sözleri kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor

11:25
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
10:29
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
10:00
Sahte diploma skandalı büyüyor Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
15:06
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
15:04
ING açıkladı: Enflasyon 2025’te yüzde 30’un altına düşebilir
ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir
14:58
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:45
China Suarez’in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
China Suarez'in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
14:39
İzmir’de kent genelinde su kesintisi başlıyor
İzmir'de kent genelinde su kesintisi başlıyor
14:27
Dar gelirlilere müjde Damla Kent Projesi’nde talep toplama başladı
Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi'nde talep toplama başladı
14:26
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 11:33:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kuraklık Riskiyle Mücadele: Göl Eylem Planları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.