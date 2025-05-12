Kurbağaların Üreme Dönemi Başladı

Kurbağaların üreme senfonisi başladı

YOZGAT - İlkbahar aylarında yüzlerce kurbağanın üremek amacıyla dişilerine seslerine duyurma çabaları başladı.

Yozgat'ta ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kurbağalar üreme dönemine girdi. Kirazlı Göleti arkasındaki yeşil alanda yer alan ve yağmur sularıyla oluşan küçük gölette toplanan yüzlerce kurbağa, çıkardıkları seslerle adeta doğaya senfonik bir ezgi sunuyor. Özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan kurbağa sesleri, bölgeye doğa yürüyüşü ve piknik yapmak için gelen vatandaşların dikkatini çekiyor. Uzmanlar, bu seslerin kurbağaların dişilerini cezbetme çabası olduğunu belirtiyor.

Bölgeye sık sık gelerek doğa yürüyüşü yaptığını söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Balcı, "Hafta sonlarında Yozgat'ta doğada gezmeyi seviyorum. İnsanlardan uzak doğa ile iç içe özellikle de şu anda duyduğumuz gibi kurbağaların sesi ile güzel bir hafta sonu geçirmeyi diliyorum. Doğaya çıkan insanlardan da birkaç isteğimiz var; doğada yalnız değiliz, birçok hayvanla birlikteyiz, lütfen onların yaşam alanına saygı gösterelim. Güzel bir gölet var kurbağalar sesleriyle senfoni oluşturuyor, halkımız buraya geldiği zaman dinlesinler. Çocuklara bir şey diyemiyorum ama ebeveynleri onları en azından taş atarak bu senfoniyi bozmamaları gerektiğini söylesinler" dedi.

İç Anadolu ikliminin özellikle nemli alanlarda ve su kaynaklarının çevresinde bazı amfibilerin yaşamasına imkan tanıdığını ve kurbağaların üreme döneminde böyle yoğun ses çıkardığını belirten Biyolog Ersoy Sevgi, "Amfibiler, hem karada hem de suda yaşamaya uyum sağlamış omurgalı canlılardır. Deri yoluyla solunum yapabildikleri için vücut sıcaklıklarını çevre sıcaklığına göre ayarlayabilirler. Genellikle nemli ortamları tercih ederler ve suyla temas halinde olmaları hayatta kalmaları için önemlidir. Ancak habitat kaybı ve iklim değişiklikleri nedeniyle günümüzde birçok amfibi türü tehdit altındadır. Bölgede hem karada hem suda yaşayabilen türler olarak, Yeşil Kara Kurbağası, Ağaç kurbağası, Ova kurbağası, Uludağ kurbağası ve Desenli Gece Kurbağası gözlemlenmektedir. Kurbağaların yaşam döngüleri; yumurta dönemi, larva yani iribaş dönemi, başkalaşım yani metamorfoz dönemi ve ergin dönemi olmak üzere evrelere ayrılabilir" İfadelerini kullandı.

Kurbağaların hem av hem de avcı olduğu için ekosistemlerin sağlıklı işlemesine büyük katkısı olduğunu söyleyen Biyolog Ersoy Sevgi, "Kurbağalar küçük omurgasızları avlayarak, onların popülasyonlarını kontrol ederler. Özellikle sivrisinekler ve tarımsal zararlı böcekleri avlayarak hastalık yayılımını azaltır ve tarım alanlarının korunmasına yardımcı olurlar. Aynı zamanda yılanlar, kuşlar ve memeliler için av olarak besin kaynağı oluştururlar. Ses, boğazlarındaki ses kesesi sayesinde güçlendirilir ve geniş bir alana yayılabilir. Bunun dışında kurbağalar; bölge savunması, tehlike anında uyarı ve sosyal iletişim için ses çıkarabilir" şeklinde konuştu.