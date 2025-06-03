Kurban Bayramı'nda Ulaşım Ücretsiz - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Ulaşım Ücretsiz

03.06.2025 21:04
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 4 günlük Kurban Bayramı boyunca belediye otobüsleri ve ADARAY'ın ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için ekiplerin bayram süresince de sahada olacağı kaydedildi.

Öğrenciler, dünya bisiklet gününde pedal çevirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Milli Eğitim ve İl Sağlık müdürlükleri ortaklığında etkinlik düzenledi.

Program kapsamında trafikte bisiklet kullanımı, kask ve yansıtıcı ekipmanların önemi, bisiklet yollarında uyulması gereken kurallar gibi konuların anlatıldığı 150 lise öğrencisi, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde pedal çevirdi.

Etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta öğrencilerin boy, kilo, tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Sakarya spor için birlik çağrısı yaptı

Sakarya'da faaliyet gösteren sanayiciler, iş dünyası isimleri, farklı sektörlerin yönetici ve temsilcileriyle bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin gelişimi yönünde atılan adımları ve yatırımları ele aldı.

Adaray, metrobüs ve raylı sistem projeleriyle şehrin her alanda gelişimi için maddi durumu mazeret etmeden çalıştıklarını vurgulayan Alemdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra spor tesisleri yatırımlarını da hayata geçireceklerini kaydetti.

Sakaryaspor'a destek çağrısında da bulunan Alemdar, Sakaryaspor'un sadece bir kulüp değil, şehrin ortak değeri olduğunu ifade etti.

İş adamlarının fikirlerine, desteğine ve katkısına her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduklarını ifade eden Alemdar, Sakaryaspor'un yetiştirdiği değerli sporcuların büyük başarılar kazanabilecek potansiyele sahip olduklarını aktardı.

Özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri Macera Park'ta buluştu

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Karaman Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Macera Park'ta piknik yaptı.

Gün boyu süren etkinlikte katılımcılar, oyunlar oynayıp müzik eşliğinde dans etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Ulaşım Ücretsiz - Son Dakika

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