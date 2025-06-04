Kurbanda Hayvana Dikkat! - Son Dakika
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Kurbanda Hayvana Dikkat!

04.06.2025 11:11
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Kurbanlık seçiminde küpe ve belge kontrolü şart, sağlıklı hayvan alınmalı. Hastalıklı hayvanlardan kaçınılmalı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kurbanlık seçiminde hayvanın küpeli olmasına ve sağlık belgelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Küpesiz, belgesiz hayvan alınmamalı." dedi.

Eroğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık alırken ve keserken dikkat edilmesi gereken hususları AA muhabirine anlattı.

Kurbanlıkların yetiştirilmesinden satışına, kesimden etin tüketimine kadar tüm süreçlerde veteriner hekimlerin rol üstlendiğine değinen Eroğlu, kesimin yetkin kişiler tarafından yapılması, milli bir servet olan derinin özenle çıkarılması ve saklanması gerektiğini söyledi.

Eroğlu, hayvanlardaki bazı hastalıkların kesimden sonra tespit edilebildiğinin altını çizerek, toplu kesim yerlerinde veterinerin karkas kontrolünün olası riskleri önlediğini, kırsalda yapılan bireysel kesimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıldığında en yakın veteriner hekime ya da ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurulması gerektiğini belirtti.

Kesilen etlerin tüketim tercihine göre saklanmasının sağlık açısından önemli olduğunu ifade eden Eroğlu, "Hayvanın etinin bir süre beklemesi lazım. Buzdolabına alınırken, eğer 5-7 günden fazla kalacaksa dondurucuya konulur. Ondan önce tüketilecekse 4 derecede olabilir. Dondurucuya tüketebileceğimiz, küçük porsiyonlar halinde koymak lazım ki dondurucudan aldığımız zaman çözdürüp tekrar dondurucuya koymayasınız. O çok büyük bir yanlıştır, hastalıkları bir anlamda çağırmış oluyorsunuz. Bir de etler pişirilirken çiğ kalmaması lazım. İyi pişirmek lazım. Etin iç sıcaklığı 70 derecede olması lazım, etin sızan sıvısının kahverengiye dönmesi lazım." diye konuştu.

"Küpe ve belgeye mutlaka bakın"

Eroğlu, kurbanlık seçiminin özenle yapılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önce kulaktaki küpeye ve belgesine bakacaksınız. Hayvanın kulak küpesi varsa, belgesini de mutlaka soracaksınız. Küpesiz, belgesiz hayvan alınmamalı. Eğer belgesi varsa bu hayvanın güvenilir ve kontrol edilmiş olduğu anlamına gelir ancak taşıma sürecinde hayvan bir hastalık etkenine maruz kalmış olabilir. Burun ya da göz akıntısı, ağızdan salya gelmesi, ishal, tüylerde matlık ve karışıklık, gözlerde donukluk, iştahsızlık, öksürük gibi belirtiler hayvanda hastalık olduğuna işaret eder. Bu tür belirtiler gösteren hayvanlar kesinlikle alınmamalıdır."

Küpenin hayvanın doğum tarihi, aşılama ve hareket yerleri gibi tüm bilgileri içerdiğini belirten Eroğlu, "Küpe, kısacası hayvanın yaş ve sağlık durumları ile ilgili bize bilgi vermektedir. Kulak küpelerinin yanı sıra büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi hayvanların resmi olarak kayıtlı oldukları anlamına gelmektedir. Resmi kaydı olmayan hayvanların nereden geldikleri, kökenleri, sağlık durumlarını bilmemiz mümkün değildir. Eğer hayvanlar il dışından geliyor ise geldiği il ve ilçe tarım müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerce düzenlenmiş olan veteriner sağlık raporu da olması gerekmektedir." dedi.

Kaynak: AA

Ali Eroğlu, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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