Kurbanlık Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, kurbanlık seçimiyle ilgili vatandaşlara bazı hatırlatmalarda bulundu.

Genç, yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu belirterek, damızlık değeri yüksek olan dişi büyükbaş veya küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hayvan varlığının korunması ve hayvancılığın sürdürülmesi için damızlık vasfı olan dişi hayvanların korunması gerektiğini belirten Genç, "Damızlık değeri yüksek olan dişi büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarımızın kurbanlık olarak değerlendirilmemesini özellikle istiyoruz. Bunu ülkemizin geleceği açısından önemli görüyoruz. Biz kendi damızlık değeri olan hayvanlarımızı Kurban Bayramı veya kasaplık olarak değerlendirirsek, yarın buzağı elde edemeyeceğiz." dedi.

Anne olmadan yavru olmayacağını, yavru olmadan da sütün olmayacağına işaret eden Genç, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin tarım ve hayvancılığını riske atabilecek bir süreç. Damızlık kriterleri bellidir. Bu kriterleri barındırmayan hayvan rahatlıkla kesilebilir. Diğer türlü damızlık hayvanların kesimi istenmiyor. Kesilen her damızlık, hayvancılığın geleceği için kayıptır. Damızlıkların kurbanlık kesilmemesinin hem bize hem ülke ekonomisine faydası var. Bu duyarlılık genele yayılmalı."

Başkan Genç vatandaşlardan alacakları kurbanlıkların, küpesinin ve pasaportunun olup olmamasına, büyükbaş hayvanların 2 yaşını, küçükbaş hayvanların ise 1 yaşını doldurmuş olmalarına dikkat etmelerini istedi.

Vatandaşları gebe, yeni doğum yapmış dişi hayvanları, gözünde salgı olan, topallayan, vücudunda şişlik ya da yara olan hayvanları da satın almamaları konusunda uyaran Genç, "Bu hayvanların kurbanlık olarak kesilmesi dinimizce de yasaklanmıştır. Hayvanların küpe numaraları ile pasaportunda bulunan numaranın mutlaka birbiriyle örtüşmesi gerekir. Küpesi veya pasaportu bulunmayan hayvanlar kesinlikle satın alınmamalı." diye konuştu.

Kurbanlık nakli ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, şunları kaydetti:

"Hayvan taşıyacak araç sahiplerinin nakliyeci yetki belgesi bulunmalıdır. Hayvanların bakımından sorumlu kişi de bakıcı yeterlilik belgesi almalıdır. Belirtilen şartlara haiz olmayan hayvanlar için kesinlikle veteriner sağlık raporu düzenlenemeyecek ve bu hayvanların pazarlanmasına izin verilmeyecek. Aksine hareket edenler hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca kesilen kurbanlık hayvanların kulak küplerinin ilgililere teslim edilmesi hayvan nüfusunun kontrolü için önemli."

Genç, Kurban Bayramı'nın besicilere kazanç, başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasına huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.