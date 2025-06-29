Kastamonu'nun Küre ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksaklık yaşandı.
Kastamonu- İnebolu kara yolunun, Ayrancı mevkisinde etkili olan sağanak nedeniyle yol çamurla kaplandı.
Kısa süre ulaşımda aksaklığın yaşandığı bölge, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Küre'de Sağanak Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
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