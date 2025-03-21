Küresel Güney Finansörleri Forumu'nda Mutabakat - Son Dakika
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Küresel Güney Finansörleri Forumu'nda Mutabakat

Beijing'de yapılan forumda, Küresel Güney ülkeleri arasında mali işbirliği vurgulandı.

21.03.2025 17:01
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BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Beijing'de düzenlenen 2025 Küresel Güney Finansörleri Forumu'nda Küresel Güney ülkeleri arasında mali işbirliğinin teşvik edilmesine ilişkin mutabakat açıklandı.

Xinhua Haber Ajansı tarafından 19-21 Mart tarihlerinde düzenlenen foruma 30'dan fazla ülke ve bölgeden hükümet departmanları, finans kurumları temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Beijing Mutabakatı'na göre forum katılımcıları Küresel Güney ülkelerindeki finans sektörlerinin karşı karşıya olduğu fırsat ve zorlukları ele alırken, Küresel Güney finans topluluğunun uluslararası finans sistemi ve küresel yönetim sistemindeki reformları teşvik etmedeki rolünü değerlendirdi.

Katılımcılar, Küresel Güney finans topluluğuna piyasa canlılığını tam olarak ortaya çıkarma, çok taraflı işbirliğine yönelik kilit öneme sahip alanları belirleme ve sınır ötesi ticaret ve yatırım için elverişli ortam yaratma çağrısında bulundu.

Belgede karşılıklı yardımlaşmanın çoğaltılması, altyapı, gıda güvenliği ve kamu sağlığına yönelik mali desteğin arttırılması ve finansal tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla yasadışı finansal faaliyetlerin engellenmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği ifade edildi.

Küresel Güney finans topluluğunun, küresel finansal istikrarını korumak ve daha adil, eşitlikçi ve kapsayıcı yeni bir uluslararası finansal düzeni savunmak üzere birlikte çalışması gerektiği belirtildi.

Topluluğun, ekonominin yeşil dönüşümünü ilerletmek, gelişmekte olan ülkelerin ulusal koşullarına uygun yeşil finansal ürünler geliştirmek ve ekonominin yeşil ve düşük karbonlu güncellenmesini teşvik etmek için el ele vermesi gerektiği de ifade edildi.

Forum katılımcıları Küresel Güney finans topluluğunu sürekli olarak dışa açılmak, işbirliğini derinleştirmek ve açık bir dünya ekonomisi inşa etmek üzere çaba göstermeye çağırdı.

Belgede 2025 Küresel Güney Finansörleri Forumu'nun, etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi geliştireceği, finansal kültürün refahını destekleyeceği ve Küresel Güney ülkeleri arasında çeşitlendirilmiş finansal etkileşim ve işbirliğini ilerleteceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Güney Finansörleri Forumu'nda Mutabakat - Son Dakika

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