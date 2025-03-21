Küresel Güney Forumu Beijing'de Toplandı

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Küresel Güney Finansörleri Forumu'nun ana oturumunda konuştu, 20 Mart 2025.

"Küresel Güneyi Aydınlatmak" temasıyla düzenlenen 2025 Küresel Güney Finansörleri Forumu'nun ana oturumu perşembe günü Beijing'de gerçekleşti.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde 19-21 Mart tarihlerinde düzenlenen ana oturuma 30'dan fazla ülke ve bölgeden hükümet departmanları, finans kurumları temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Kapsayıcı finans, dijital finans ve yeşil finansın yanı sıra sermaye piyasasının yüksek kaliteli gelişimine odaklanan çeşitli paralel oturumlar ve konferanslar çarşamba günü başladı ve cuma gününe kadar devam edecek.

Perşembe günkü ana forumda konuşan Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Küresel Güney'in uluslararası düzenin dönüşümünde çok önemli bir güç haline geldiğini belirtti.

Forumun açıklık ve bağlantısallığın savunulması, Küresel Güney'in kalkınmasını desteklemek için mali işbirliğinden yararlanılması ve küresel yönetişimde reformların teşvik edilmesi açısından yenilikçi bir platform olduğunu belirten Fu, Xinhua'nın Küresel Güney ülkelerinin ortak kalkınma ve refahını ilerletmek için anlayış ve karşılıklı güveni geliştirmek üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)