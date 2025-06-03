CENEVRE, 3 Haziran (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın açılışına katılan insanlar, 2 Haziran 2025.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo pazartesi günü yaptığı açıklamada, küresel ticarette yaşanan gerginliklerin dünya genelinde işgücü piyasalarına zarar verdiğini söyledi. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Küresel Ticaret Gerginliği İşgücü Piyasalarını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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