Kürt Kamuoyunun Beklentisi Onurlu Barış

Güncel

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Kürt kamuoyunun beklentisi onurlu bir barış. İktidarın ve muhalefetin dili düzelmeli. Şunlar önemli: Demokratik çözüm, bir yasal çerçeveye kavuşturulmalı. Tecrit politikalarının hemen şimdi ve tümden kaldırılması gerekir. Şiddet ve çatışma zemininin ortadan kaldırılmasının yolu somut yasal adımların zaman kaybetmeksizin atılmasından geçiyor. Geriye kalan hususlar diyalog ve kardeşlik hukukuyla süreç içerisinde çözülebilir." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Habertürk'e verdiği röportajda, İmralı'da PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin detaylarını anlattı. Bakırhan, Öcalan'ın PKK'ya kongre çağrısını, sürecin nasıl ilerleyeceğini ve Kürt kamuoyunun beklentilerini değerlendirdi.

Bakırhan, "Abdullah Öcalan'ın kongre çağrısı sonrası süreç nasıl işler? sorusuna, "Kongrenin nasıl toplanacağı ve ne yapılacağı konusu, örgütün kendisiyle kurulacak mekanizma ve bunun takip edilmesiyle belirlenecek. Kongrenin toplanması için Öcalan'ın devrede olması ve bizzat temas kurması önemli. Tarihi bir kararın yerine getirilmesi ve PKK'nin tüm yapılarının iknası ancak bu mekanizmaların kurulmasıyla mümkün." yanıtını verdi.

"Öcalan son derece dinamik"

Bakırhan, İmralı ziyaretinde Abdullah Öcalan'ı beklediğinden daha dinamik bulduğunu belirtti. "Düşünce ve çözüm önerileri oldukça güçlüydü. 26 yıldır o koşullarda olmasına rağmen çok güçlü bir irade ve duruşa sahip" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin detayları

Görüşmenin sıcak ve samimi geçtiğini belirten Bakırhan, Öcalan'ın heyetle tek tek sohbet ettiğini ve öğle yemeğini birlikte yediklerini söyledi. Bakırhan, "Düşünce alışverişinde bulunduk" dedi.

Silahsızlanma süreci ve yol haritası

PKK'nın olası feshi ve silah bırakma sürecine dair bir mekanizma kurulması gerekliliğine dikkat çeken Bakırhan, "Öcalan doğrudan devrede olmalı ve bağımsız bir heyet bu süreci takip etmeli" dedi. IRA modeline benzer bir sistemin burada da kurulmasının önemine değindi ve sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi ile koordineli yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Kürt kamuoyunun beklentileri

"Kürt kamuoyunun beklenti ve talepleri neler?" sorusuna yanıt olarak Bakırhan şunları söyledi:

"Kürt kamuoyunun beklentisi onurlu bir barış. İktidarın ve muhalefetin dili düzelmeli. Şunlar önemli: Demokratik çözüm, bir yasal çerçeveye kavuşturulmalı. Tecrit politikalarının hemen şimdi ve tümden kaldırılması gerekir. Şiddet ve çatışma zemininin ortadan kaldırılmasının yolu somut yasal adımların zaman kaybetmeksizin atılmasından geçiyor. Geriye kalan hususlar diyalog ve kardeşlik hukukuyla süreç içerisinde çözülebilir."

"Karşılıklı taviz" tartışması

Bazı kesimlerin sürecin karşılığında neyin alınıp verildiğini sorgulamasına yanıt veren Bakırhan, "Bunları soranlar, çözüm istemeyen ve işin ciddiyetinde olmayanlardır" dedi. Öcalan'ın görüşmede çözüm bulunmazsa ciddi provokasyonların yaşanabileceği uyarısında bulunduğunu aktardı.

Anayasal talepler ve imralı görüşmesi

Bakırhan, anadil eğitimi ve kayyım uygulamalarının kaldırılması gibi taleplerin Öcalan ile yapılan görüşmelerde gündeme geldiğini belirtti. "Öcalan, devletin ilgili kurumları ve siyasi taraflarla düşüncelerini heyetimiz aracılığıyla paylaştı" ifadelerini kullandı.

Hükümet ve muhalefetten beklentiler

DEM Parti olarak süreci dikkatle takip ettiklerini belirten Bakırhan, hükümetin siyasi irade göstererek çözümü toplumsallaştırması gerektiğini söyledi. "Sadece silahların bırakılması yetmez, daha kapsamlı planlar ve programlar gerekli" dedi.

İmralı fotoğrafları cezaevi yetkilileri çekti

İmralı'dan gelen fotoğraf ve videoların, cezaevi yetkilileri tarafından arşivlenmek amacıyla çekildiğini açıklayan Bakırhan, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Bakırhan, görüşmelerin devam edeceğini ve hem hükümet hem de muhalefetle çözüm sürecini konuşmaya hazır olduklarını ifade etti.