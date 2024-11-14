Kurt Kazı Götürdü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yerleşim yerine inen kurdun bir evin bahçesinden yakaladığı kazı alıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Örenli köyü Nahallar Mahallesi'nde Ali İhsan Uyanık'a ait bahçeye gece saatlerinde kurt girdi.
Bahçedeki kazlardan birini yakalayan kurt, köpeğin havlaması üzerine ağzındaki kazla hızla uzaklaştı.
Köpeğin sesine uyanan ev sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince durumdan haberdar oldu.
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