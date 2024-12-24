Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yerleşim yerine inerek yiyecek arayan kurt sürüsü, dronla görüntülendi.
Aydıntepe'de yaşayan Alparslan Zengin, Soğanlı Dağları'nın eteğinde bulunan ilçenin yaklaşık 500 metre yakınındaki tarlalarda kurt sürüsü olduğunu fark etti.
Zengin, tarlalarda sürü halinde gezen ve yiyecek arayan kurtları dronla görüntüledi.
Kurtlar, bir süre bölgede gezindikten sonra dağlık alanda gözden kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Kurt Sürüsü Dronla Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?