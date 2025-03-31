Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Gözpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada E.N, S.P. ve E.Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da Araç Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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